【高盛推介】騰訊發力再升　淡倉資金活躍

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日靠穩，周三(3日)早段繼續上升，早上高1.6%後升幅擴大至約2.4%，暫時為連續第4日上升，累計至今升近6%。日前國家新聞出版廣電總局公布最新批遊戲審批結果，公司旗下一款客戶端遊戲獲批。



觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向淡倉，當中過去5個交易日共錄得約1,520萬元資金流入認沽證，而熊證於周二(2日)錄得約280萬元資金流入。此外，近期獲資金傾向沽出的認購證及牛證，周二分別錄得約1,090萬及2,670萬元資金流出。



投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約4%，年期約3個月的騰訊沽證(29572)，行使價359.8元，2019年6月24日到期，實際槓桿11.7倍，最貼價條款產品中，槓桿最高。



以及可留意價外幅度約12%，年期約4個月的沽證(25746)，行使價330.68元，2019年7月22日到期，實際槓桿11.6倍，行使價330至370元間、中年期產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，現階段可留意熊證(69280)，收回價385.08元，行使價387.08元，換股比率100，槓桿比率27.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



相反，投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約4%，年期約4個月的購證(26913)，行使價388.2元，2019年7月24日到期，實際槓桿9.9倍，低街貨、6隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，現階段可留意牛證(66745)，收回價354.18元，行使價352.18元，換股比率100，槓桿比率15.2倍，全場牛證中槓桿首三高之一。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。



本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

