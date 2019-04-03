海闊天空創投：入股13項目涉資2.8億元

成立於2017年9月的海闊天空創投，為政府「創科創投基金」的共同投資夥伴之一，前者迄今共投資13個項目，預計總投資額2.8億港元，當中包括「創科創投基金」可能配對的投資金額。



該基金聯合創辦人兼合伙人文立表示，每個項目的投資金額由200萬至5,000萬元不等，投資項目包括香港最多人使用的Call的士應用程式HKTaxi、內地最大雲餐飲系統服務商餐道及人工智能「獨角獸」商湯科技等等。



他分享，創業者可充分把握大灣區紅利，以此作跳板進入中國市場，或以大灣區作支援，進軍全球市場。



他認為，香港人做面向商業客戶的市場是有優勢的，亦不一定要燒錢搶市場，關鍵是理解行業痛點和解決方案可行性。以人工智能為例，要找出人工智能在特定行業可產生價值的應用。



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