渣打：滬綜指今年上望3600　恒指三萬樓上

渣打香港公布第2季投資展望，該行財富管理投資策略主管梁振輝稱，環球央行「偏鴿」有助增加收益資產的投資需求，中長線利好投資市場氣氛。



該行預期，美國今年很大機會維持利率不變，相信美匯指數年內會見頂回落，資金將轉而流入新興市場尋求機會。內地刺激政策有望令經濟於年內見底回升，估計除日本以外的亞洲股市於未來6至12個月表現向好。



他認為，今年股市表現有望跑贏其他資產類別。亞洲股市中，以內地股市最具潛力，預期後市走勢為整固後向上發展。



恒指今日(3日)逼近三萬點，他認為，港股首季升幅較大，預期第2季初期表現將較為波動。農曆新年過後，恒指走勢一直跟隨內地股市發展；若滬綜指能突破3,200點，有機會再上試去年高位3,600點，並帶動恒指於30,000點樓上。



他提醒，環球股市首季升勢已透支經濟及政策利好預期，第2季將會「見真章」，即相關樂觀預期是否可以實現，而內地經濟數據暫已見好轉。



至於美國債券孳息曲線倒掛，他承認對美國經濟有一定預測作用，但不能準確預測經濟衰退出現的時間，時差可由數月至長達兩年不等。



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