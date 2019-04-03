瑞港國際：擬發展航空城　以香港為目標

瑞港國際(00357)董事長王貞表示，旗下美蘭機場作為自由貿易港海南的門戶國際機場，會以香港機場為目標，擬發展成航空城。



他舉例指，去年度美蘭機場處理貨運量32.4萬噸，與香港機場總量500萬噸差距甚大，相信機場二期新跑道、候機樓及停機坪落成及投入服務後，旅客吞吐量可由去年的約2,400萬人次，增長至3,500萬以上，每小時航班升降則增至45班。



去年度收入中，主營航空業務比例約為53%，按年下降約3個百分點。他指，隨着機場二期投入服務，未來客流、貨運都會有所增長，同時帶動機場免稅店、酒店及相關業務表現。



他補充，去年2月機場酒店開業後入住率一直在90%以上，停車場收入按年增長36%至2,680萬元人民幣(下同)，二期將新增3,500個停車位，令總量增至約8,000個，同時收費也有增長空間。



當局計劃，海南三個機場至2020年要合共開通100條國際航線。王指出，美蘭機場截至去年底止設有42條國際航線，但去年國際旅客量僅100萬人次，佔總客流僅4%，未來將以發展國際航班為重點，洲際航線方面除做好現有的悉尼及羅馬航線外，目標新增歐洲及北美航線，另擬將飛往香港班次由每日3班增至12班。



集團去年末期不派股息，他解釋，雖然去年度業績表現錄增長，但美蘭機場目前已營運20年，設備老化，預計今年更新改造要投入數億元。此外二期工程投資額超過150億元，當中上市公司負責約一半，難言今年度會否繼續暫停派息，但強調會平衡公司發展計劃及股東利益。



談及回A計劃，董事會秘書刑周金表示，計劃一直在進行，目標明年初完成準備工作，爭取3年內回歸A股市場。



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