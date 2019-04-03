貿易及零售數據差　渣打降香港經濟增長預測

香港首兩個月的貿易及零售數據表現遜色，渣打銀行發表報告直指，今年香港經濟開局疲弱，下調香港全年經濟預測，將今年經濟增長由2.7%降至2.2%，明年經濟增長亦由3%下調至2.6%。



渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆在報告中指出，因該行認為美國聯儲局今年不會再加息，所以港元3個月期拆息在今年底及明年底只會見1.85厘，較該行早前估算的2.4厘顯著下調，而且最優惠利率(P)在今年的上升風險有限，但相信港元匯價在未來幾個月會貼近7.85水平徘徊。



他表示，一直認為香港的樓價調整會有序和溫和，主要受供應短缺及需求強勁支持，而樓價在去年6月見頂後，直至今年2月已下跌約10%，並開始見底反彈，相信香港金融管理局的按揭措施，有助限制投機活動，並為香港家庭應對利率上升的衝擊，建立足夠的緩衝空間。



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