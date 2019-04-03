新盤部署：家壹暫收約350票　料明日再提價加推

新盤市道持續暢旺。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，長沙灣家壹已錄得約350張入票，好有機會明日(4日)加推，且具加價空間。



他表示，公司於同區元州街亦有與市區重建局合作的項目，料約1年後賣樓，屆時樓價可望睇高幾線。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，公司香港住宅部3月佣金創歷史新高，而第1季一手住宅成交宗數更創15年新高。部門本月目標佣金收入7億元，再挑戰新高。今日(3日)為家壹開設長沙灣區專門店，希望搶佔市場佔有率。



恒生銀行(00011)為家壹推出靈活自主供款計劃，買家透過人工智能助理查詢按揭資訊。



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