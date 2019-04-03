新盤部署：上源特色戶做價料創項目新高
2019年04月03日 14:24
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周銘禧(左)表示，上源與瑞士家電品牌合作。
萬科置業(香港)市場營銷與客戶關係部董事周銘禧表示，屯門上源售出697伙，佔可供發售單位75%，套現約44億港元。至於平均呎價約11,600元，最高呎價約1.6萬元，有信心天台特色能戶創項目新高。現時只尚餘1座樓王單位及28座洋房未推出。
他指出，樓盤有85%採用價單形式發售，另外15%則以招標形式出售，兩者付款辦法相若。被問到招標透明度是否較低，他指該盤付款條款簡單易明，而成交價亦反映於成交紀錄冊內。
項目與瑞士家電品牌合作，四房天台戶設15項配備，價值逾60萬元，包括熱泵式乾衣機、嵌入式烤焗爐及鐵板燒等，而三房天台特色戶亦配備7項家電，價值逾20萬元。
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