新地料觀塘apm復活節生意額按年升10%

新鴻基地產代理租務部副總經理(推廣)李少芬稱，為迎接復活節檔期，觀塘apm投入360萬港元作宣傳推廣，按年升10%創新高；預期4月1日至22日的商場人流達650萬人次，生意額約1.8億元，兩數字料按年升10%。



期間，商場中庭將佈置為化妝品專區，並開設4間快閃店，以增加消費者體驗，另外亦設置5米高巨型彩妝扭蛋機，提供逾千份化妝品獎賞讓顧客抽獎。



她表示，今年該商場將密集式地開設快閃店，預計全年將有170間，較上年的150間有所增加，此舉主要希望保持商場的新鮮感，該類店舖以食品為主，租期介乎一星期至數個月。



她補充，apm首季錄得約3,100萬人次到場，按年升12%至15%，而生意額約10億至12億元，料錄得雙位數增長。



她又指，受惠各項基建開通，首季各類旅客的消費情況亦見理想，如經港珠澳大橋往返的旅客，大多為即日來回的短途客，平均消費額約500至800元，主要花費在護理和保健產品，以及餐飲上。而來自郵輪碼頭的旅客平均消費額達2,000至2,500元。至於本地客平均消費則約1,500元。



租務方面，今年上半年有約50個商戶為新租及續租個案，涉及樓面15萬方呎，其中將引入佔地約5,500方呎日式火鍋店及1,000方呎的本地化妝品店。



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