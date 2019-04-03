樓價UPDATES：匯璽II連錄一房戶預租成交

細單位租務需求大，西南九龍匯璽II連錄一房戶預租個案，個別成交月租接近2萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●北角半山雲峰大廈C座低層1室，實用面積1,407方呎，三房連套房間隔，連車位以3,200萬元成交，實用呎價22,743元。



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九龍區

●西南九龍匯璽II第3B座中層C室，實用面積363方呎，一房間隔，以每月租金約1.95萬元獲預租，實用呎租53.7元。



●西南九龍匯璽II第3B座低層F室，實用面積350方呎，一房間隔，預租成交金額約1.65萬元，實用呎租47.1元。



●長沙灣泓景臺3座中層G室，實用面積661方呎，三房間隔，放盤兩日以1,300萬元零議價成交，實用呎價19,667元。



●將軍澳峻瀅7座高層G室，三房間隔，實用面積752方呎，減價20萬元，以930萬元售出，實用呎價12,367元。



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新界區

●元朗YOHO Town第2座低層A室，實用面積433方呎，兩房間隔，減價8萬元，以690萬元易手，實用呎價15,935元。



●東涌昇薈8座中層A室，實用面積1,033方呎，三房一套間隔，原叫價1,350萬元，最後減至1,280萬元成交，實用呎價12,391元，較近期同類成交高約5%。



●上水彩蒲苑A座低層7室，實用面積438方呎，兩房間隔，成交月租10,500元，實用呎租24元。



●東涌藍天海岸3座高層G室，實用面積388方呎，一房間隔，原開價650萬元，減價50萬元，以600萬元沽出，實用呎價15,464元。



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