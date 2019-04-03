因擔任TVB獨董涉利益衝突　星美主席辭任

星美控股(00198)公布，盧永仁已於2019年4月1日辭任董事會執行董事及主席，主要由於考慮其職位與同時獲委任為電視廣播(00511)(TVB)獨立非執行董事，或會涉及利益衝突。



盧確認與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。



董事會認同盧同時擔任公司與TVB的董事職務存在潛在利益衝突，接受其卸任現職，但留聘董事會特別顧問，繼續支持公司重組工作並提供意見。



盧辭任後，執行董事尚杰分別獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員。周堅銘及徐思鉅獲委任為公司執行董事，由4月2日起生效。

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