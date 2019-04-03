【即市分析】中國鐵塔重展升勢

東方產經專欄作者股博士：近期港股指數係咁上，不過睇番資金都係追住幾個板塊來買，例如中資券商股、內險股及5G概念股等，反之其他板塊表現唔係唔好，之不過再追就驚太短癮，起碼押注落上述幾個板塊，基本因素叫做較硬正。



講起5G概念股，其實5G技術為內地未來科技發展重點，且中央在中美貿易戰影響下，從政治層面考慮，行業未來會獲政府重點扶持，中長線仍然是資金押注的對象。



睇番中國鐵塔(00788)及中興通訊(00763)等兩隻相關股份，股價皆自3月開始轉為整固為主，但就先後吸引基金如威靈頓管理及摩根大通趁調整吸納，所以不妨順勢跟進。



策略上，鐵塔股價3月主要守穩1.8元水平支持，近日動力轉強，短期若能在成交配合下上破2元關，料再展升浪，目標價2.2元，跌穿10日線1.84元止蝕。至於中興走勢較為反覆，惟MACD快將轉牛叉，短期宜先在20至26元短炒上落，候破位再謀定後動。



基金加注5G概念股

https://bit.ly/2I9EpD8



─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

