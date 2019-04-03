淡友要死心？一幅圖安撫市場今年好難有股災...

外國傳媒報道，4月是股市傳統「旺月」，在過去20年，它是12個月之中表現最佳的月份，平均回報逾1%。若再加上今年首季美股標指回報逾雙位數，往績預示餘下9個月很難會出現特大股災。



數據顯示，自1999年以來，標指在4月平均回報約1.7%。更重要的是，道指在過去13年的4月都是以「升市」作結；標指則在過去13年中，4月升市達12次。



再者，標指在今年首季累升13.1%，為近10年最佳季度表現，當中1月、2月、3月皆是升市，根據自1950年起的往績，4月是「必升」，平均升幅更達2.6%。以目前市況而言，或許再次應驗。



有周期理論教父之稱、著有《股市周期》一書的作者Jeffrey Hirsch近日發表數據顯示，自1949年起，若標指首季回報逾5.4%，全年「埋單」皆是正回報，絕對不會出現倒跌。在過去21年，只有兩年在首季後的9個月出現負回報(即低於3月底收市位)，就是1987年及1956年，惟這兩年「埋單」也是正回報。換言之，美股今年很難大冧兩成以上。(本文附圖)



Hirsch指出，上述例外的兩年皆出現不能預計的因素，例如1956年是戰爭，1987年則發生著名的「黑色星期一」特大冧市。因此，除非金融市場在今年餘下時間出現不能估計的利淡因素，否則在目前已有的因素下，很難會令股市突然大跌。

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