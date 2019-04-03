歐股個別發展　意大利入「牛區」

歐洲股市早段個別發展，英國富時100指數跌0.05%，報7,387點；德國DAX指數升1%，報11,869點；法國CAC指數升0.75%，報5,464點。



意大利富時MIB指數高見21,664點，較去年12月27日低位反彈逾兩成，進入技術性牛市。



汽車股續受追捧，福士汽車升1.94%；寶馬升1.71%；雷諾升1.6%；標緻汽車升1.39%。汽車零件股方面，德國Continental升2.15%；法國Valeo升2.66%。



工業及原材料股同樣向好，建材公司Compagnie de Saint-Gobain升4.23%；鋼鐵業巨頭Thyssenkrupp升2.5%；同業ArcelorMittal升3.6%；海德堡水泥升近2%；半導體股Infineon及意法半導體分別升2.6%及3.4%。



市場關注歐元區稍後公布的零售銷售數據。



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