美聯料上半年樓價升1成　有望重返去年高位

美聯物業住宅部行政總裁布少明預計，今年上半年樓價將升近1成，或有力挑戰去年高位，而細價樓反彈力將更強勁。不過受中美貿易戰影響，下半年樓市仍存在不穩定因素。



他指，今年首季新盤售出5,532伙，涉及金額約582億元，按季分別升約7成及約2成，按年則分別升約44%及近8%。成交量創自2016年第3季7,291宗後，近10季新高。而季內貨尾盤成交錄約3,090伙，同創出近10季新高，佔新盤銷售量達56%。



二手樓市方面，首季10大指標二手屋苑共錄約704宗成交，按季激增近1.6倍，創近4季新高。



對於近日多個新盤採用招標出售，他認為透明度將較價單低，而普遍市民亦希望發展商以價單形式發售，惟此現象樓價影響不大。



該行首席分析師劉嘉輝表示，是次樓價調整期屬過去近10年的3次中最短，今次調整期只有約5個月，而是次跌幅達10%，僅次於15年的11%跌幅。



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