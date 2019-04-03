民企風暴再現！傳山東政府出面協調　防風險擴散

彭博報道，上個月山東省一家過度負債的民營企業進入破產重整程序，由於擔心出現系統性風險，山東省出面協調，防止風險擴散。



據消息人士透露，山東省東營市的地方官員，計劃將萬達控股集團對山東勝通集團的擔保債務清償責任減少至少80%。消息人士稱，上述內容出自山東省東營市墾利區地方金融監督管理局文件。



按照該計劃，萬達只需履行對勝通最多20%的擔保責任。因信息未公開，消息人士不願具名。



在這種互保關係下，任何一家債務人倒下，都有可能會波及到一大堆其他公司，而且這種擔保模式在山東東營尤其集中。自去年11月以來，由於債務堆積，東營市已有山東勝通等4家債務人，進入了破產重整程序。



報道指出，萬達控股集團資金管理部相關人士表示，對上述文件不知情，但按公司目前的計劃，萬達將履行對勝通20%的擔保責任，最終履行還取決於勝通破產重整計劃的安排。根據中誠信國際去年7月的評級報告顯示，截至2018年3月底，萬達集團股份有限公司對外擔保金額23億元人民幣，其中對山東勝通及其相關子公司的合計擔保金額為13億元人民幣。

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