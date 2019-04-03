【市後重點睇】英鎊續上　道期漲逾百點

美匯指數97.1水平徘徊，圓匯跌至111.5，歐元兌美元企1.122，英鎊升上1.318，離岸人民幣(CNH)守6.71，港匯企7.849。金價報1,291美元。布油及紐油分別報69.7及62.7美元。道指期貨升逾百點。



●市後關注點

-20:15 美國3月ADP就業人數(俗稱「小非農」)

-20:30 美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克、里士滿聯儲銀行行長巴爾金、堪薩斯城聯儲銀行行長喬治參加美國銀行家協會華盛頓論壇的小組討論

-21:45 美國3月Markit服務業和綜合PMI終值

-22:00 美國3月ISM非製造業指數

-22:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報



●恒生指數連升7日，惟最終未能突破三萬關，全日升361點或1.22%，報29,986點。騰訊收漲3.28%，連升4日。https://bit.ly/2OEq5DT



●A股快報：滬綜指升穿3200，自貿港板塊掀漲停潮。https://bit.ly/2YKKpIb



●亞洲股市：日股升逾200點，JDI飆逾6%。https://bit.ly/2TOpdNW



●歐洲股市早段個別發展，英國富時100指數跌0.05%，德國DAX指數升1%，法國CAC指數升0.75%。意大利富時MIB指數高見21,664點，較去年12月27日低位反彈逾兩成進入技術性牛市。



●【即市分析】

-騰訊轉強，吼位炒一轉。https://bit.ly/2FJCC4K

-中資航空股有勢再「飛」？https://bit.ly/2CSo95N

-中國鐵塔重展升勢。https://bit.ly/2VfyHDl



●【股匯攻略】紐約期油反彈浪近尾聲。https://bit.ly/2HWeVd4



●【大師午間教路】市況唔對路！https://bit.ly/2I7S39K



●滙豐推Sprint戶口，便利小型及初創企業開戶。



●新股專輯：禪遊科技國際配售部分已獲足額認購。



●全球經貿戰︰WTO警惕汽車關稅風險升溫！



●北京城建設計：料半年至1年後可回歸A股。



●渣打：滬綜指今年上望3600，恒指三萬樓上。



●渣打降香港經濟增長預測，今年由2.7%降至2.2%，明年由3%下調至2.6%。



●海闊天空創投：入股13項目涉資2.8億元。



●瑞港國際：擬發展航空城，以香港為目標。



●新盤部署：家壹暫收約350票，料明日再提價加推。

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