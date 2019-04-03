富衛證實擬收購泰國壽險業務　正計劃上市

富衛香港及澳門首席市務總監謝振國承認，富衛的確有意收購泰國匯商銀行人壽保險業務，雙方已簽訂合作備忘錄，待當地監管機構審批後，會公布交易細節，他同時透露公司有上市計劃，但未選定香港抑或新加坡，目前亦未有具體時間表。



富衛香港公布2018年全年業績，人壽保險業務的年度化保費按年增長三成，至28.75億元，增幅主要由所有分銷渠道增長強勁，以及投資回報按年增20%帶動。



富衛香港及澳門首席財務總監盧國聰表示，去年主要業務錄穩健增長，其中人壽保險業務(包括澳門業務)稅前利潤按年上升12%至3.33億元、健康保障產品佔新業務價值的35%；而一般保險業務總保費升幅近5%至5.12億元，希望整體新業務價值維持每年25至30%增長。



他亦指，內地訪客對富衛健康保障產品的需求增加，去年來自內地訪客的人壽年化保費增長高達45%，超於市場9%平均增幅，內地客尤於醫療及保障型產品的存有剛性需求，認為今年首季能延續去年的增長。



富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑表示，公司計劃於今年將專屬代理人數由3,000增至3,600人，並希望於5年內逐步增至5,000人。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真



實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm