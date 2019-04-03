科技商機：飲料巨人娃哈哈順手打入機械人市場

內媒報道，近日，內地最大飲料生產商娃哈哈新成立了浙江娃哈哈智能機械人有限公司。娃哈哈方面稱，該公司主要從事智能機械人產品與解決方案的開發、生產、銷售。



在業內人士看來，機械人行業正處風口，成立專業公司意味娃哈哈試圖跳出食品行業謀突破，用智能製造將機械人產品落地。



據了解，娃哈哈機械人是一家人工智能機械人公司，成立於今年3月27日，註冊資本4,000萬元人民幣，經營範圍包括智能機械人、機械設備及零部件的研發、製造、銷售等。娃哈哈商業股份有限公司為大股東，出資額達2,600萬元人民幣，佔股65%。娃哈哈創辦人宗慶后為該公司法定代表人及最終受益人，並出任董事長一職，持股比例達52.15%。



除娃哈哈股份外，娃哈哈機械人股東還包括浙江數脈科技有限公司和獨立人士鮑成樂，佔股分別為25%和10%。



對於為何會選中機械人作為新的嘗試，宗慶后認為，體力勞動已經無人願意做。另外，危險、危害健康的工作也不應該由人做，所以機械人的應用空間巨大。娃哈哈做機械人並不是戰略轉型，而是新嘗試。



目前，內地飲料市場產量增速有所放緩，2017年首次出現負增長，產量減少1.6%。



而機械人市場規模卻在高速增長。2018年，全球機械人市場規模預計達到298.2億美元，2013至2018年的平均增長率約為15.1%。其中，工業機械人168.2億美元，服務機械人92.5億美元，特種機械人37.5億美元。



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