【fb直播】港股未升完？李偉傑嚟預測！

憧憬中美第9輪經貿磋商有新進展，加上財新中國3月服務業PMI升至14個月高位，恒指周三(3日)直撲30,000關，港股氣勢強，升勢擋不了？



升市功臣之一騰訊(00700)有遊戲獲批版號，股價企穩370元以上！遊戲業務增長陰霾已消除？集團增持及入股的微盟(02013)及有贊(08083)又諗唔諗得過？



汽車股亦踩油上！市場憧憬政府多措並舉推動汽車消費，長汽(02333)升近4%；廣汽(02238)升逾半成，吉汽(00175)升3%，現價追入已太遲？



交通銀行A股(601328)將被社保基金於未來6個月減持不超過14.85億股，消息拖累交行H股(03328)股價逆市向下，有貨股民點追渣沽？



《東網Money 18》搵來大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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