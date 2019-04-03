睇淡反而做好？中國投資者料經濟轉差　惟逾半擬增持股票

外國傳媒報道，摩根大通資產管理周三(4月3日)發表調查顯示，中國投資者雖然憂慮今年全球經濟增長放緩，但仍然期望股市有得升。事實上，滬綜指今年首3個月勁飆23.9%，深成指更急升33.7%，連同滬深300指數累漲28.6%，可謂跑贏全球股市。



調查截至2月底訪問了近200名中國投資者，包括大戶、散戶、主權基金、退休基金，以及保險公司等代表，結果發現儘管86.2%人預期全球經濟可能在未來1至3年內陷入衰退，但50.6%人仍傾向在未來6至12個月內「增持」股票。



若進一步看，68.1%人料衰退在2至3年內到來，僅18.1%人認為1年內來臨。除了50.6%人傾向增持股票，另有31.5%選擇增持固定收入貨產，12.5%人則增持其他資產，只有5.4%人傾向持有現金。



當問及金融市場最大風險是甚麼時，62.2%人認為是全球經濟增長放緩，大幅多於22.2%人認為是貿易戰。換言之，中國投資者不太擔心中美貿易戰會有意料之外的結果。



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