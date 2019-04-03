Apple喬布斯簽名牌匾拍賣估值11萬　點解咁值錢？

過去，蘋果公司(Apple Inc.)部分珍藏都有在市場拍賣。據美國波士頓的拍賣行網站顯示，最新推拍Apple已故創辦人喬布斯簽名的牌匾，估值高達15,000美元(約11.7萬港元)。截至目前為止共有16人出價，最新叫價暫為4,189美元(3.26萬港元)。



這塊牌匾之所以珍貴，不單是內有「教主」的簽名，而是有另一層意義！據拍賣行介紹，此牌匾是於2000年贈予當時的創意營銷高層Suzanne Lindbergh。牌匾上寫到：「這個牌匾是用來表揚那些為Apple取得巨大成功而奉獻的人。Apple不僅贊賞你的才能、熱情及精力，更進一步的是十年來你所帶來的創造力和承諾。希望你和我們一樣繼續相信，付出的過程就是最好的回報。」



是次拍賣亦推出Apple-1的照片，附有蘋果公司共同創辦人沃茲尼亞克(Steve Wozniak)簽名；以及Apple-1操作手冊的簽名副本。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth