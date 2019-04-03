保泰否認「割喉」搶自願醫保客　將續融資

首間經快速通道獲批牌照的虛擬保險公司保泰(Bowtie)宣布，市民可經旗下網上平台直接購買自願醫保產品，投保、核保及賠償均可經該平台完成。保泰指，由於其服務完全「電子化」有助節省成本，故產品定價普遍較同業具「性價比」。



據食物及衛生局的資料比較，保泰推出的自願醫保產品接近同業中最低，假設一名35歲的男性購買標準計劃，每月平均保費約149元。



保泰聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇表示，公司制定自願醫保產品價格時，根本不清楚同業取態，僅以公司風險、資金及盈利等因素計算，故不存在「割喉戰」搶客。



他又指，先以超低價吸客，再突然大幅加價的行為，變相是誤導客人，是不長遠的營運方式，重申公司未來會按市況及醫療通脹檢視定價，暫未有透露客戶數量目標。



市場憂保泰為初創公司，其資金池或不足應付龐大的賠償額，他坦言公司目前有首筆龐大的注資，未來亦會繼續進行融資活動。

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