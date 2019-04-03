【北水追蹤】騰訊控股再獲青睞

港股今日(周三)高位與30,000點僅不足1點之差，恒指收報29,986點，升361點，主板成交1,225億元。港股通成交額約143億元，按日增加17億元，佔主板成交額11%，南下資金錄得淨流入約20億元人民幣。



騰訊控股(00700)股價見8個多月新高，其港股通錄得淨流入約2.94億元；萬洲國際(00288)及中國太保(02601)分別錄得淨流入約2.08億元及1.08億元。



此外，新華保險(01336)、華能國際(00902)及青島啤酒(00168)之港股通亦分別錄得淨流入約8,783萬元、8,056萬元及6,700萬元。



吉利汽車(00175)及中國海外(00688)之港股通分別錄得淨流出約2.22億元及1.48億元。另新城發展(01030)及廣汽集團(02238)亦分別錄得淨流出約1.68億元及7,542萬元。

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