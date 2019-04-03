外行人真係識條鐵...呢幅畫隨時賣9位數

去年上市嘅東京中央拍賣(01939)最近有新動向！嚟緊5月喺香港有個春季拍賣會，不過財務總監邱仲珩(Patrick)話，依家仲收集緊拍賣品，現未知總數有幾多件，但就拍哂心口話會令人大開眼界。事關拍賣會已經定咗幾件精品，包括元朝青花牡丹唐草紋壺、李可染出品嘅《懷素書蕉圖軸》等。



至於底價係幾多？仲未定價喎！Patrick透露，根據過往公司搞嘅拍賣品經驗，高檔次嘅拍賣品可以賣到9位數字；最便宜5位數就有交易啦！



講返拍賣品，李可染係中國當代著名畫家，出名山水畫，仲係著名書法家齊白石嘅弟子嚟添！翻查報道，李可染一幅名為《萬山紅遍》嘅作品，喺北京保利國際拍賣2012年春季拍賣會以2.9億元人民幣高價賣出。唔知呢幅《懷素書蕉圖軸》又賣到幾錢？

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