科技商機：美國Burger King推「人造肉」漢堡

外媒報道，4月1日愚人節那天，當很多人以為無肉不歡的Burger King宣布推出素食漢堡包是個玩笑時，它真的來了。其推出的「人造肉漢堡包」稱為「impossible whooper」。



與Burger King之前推出的蔬菜餡不同，這次的餡是仿肉全新配方，漢堡中間的肉塊換成了100%植物餡，但它與牛肉外觀、氣味，以及味道完全一樣，看起來依然令人垂涎欲滴。



這個漢堡包的無肉餡由人造肉初創企業Impossible Foods公司生產，肉感主要來自大豆根的血紅素，它能讓人造肉像真肉一樣流血，且具備真肉的咬感。



漢堡的生產流程也像普通牛肉漢堡一樣，被火焰烤熟，然後配上標準的蕃茄、生菜、蛋黃醬、番茄醬、洋蔥等。



當天Burger King發布了顧客吃下Impossible whooper的視頻，大部分人都表示和真肉口感完全一樣。人造肉漢堡包最大的亮點在於它比標準的Burger King牛肉漢堡包少了15%脂肪，以及低於90%的膽固醇，價格只較真肉漢堡包貴1美元。如果試驗順利，Burger King將在全美所有7,200家門店提供人造肉漢堡包。

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