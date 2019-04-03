地產專題：政府無樓出租　收入大鑊！

在土地短缺情況下，政府產業署近年陸續出售剩餘宿舍單位，令可供出租單位大減。該署預期2019至2020財政年度租出單位僅200個，而租金收入預料約1.09億元，按年分別減少約7%及16.8%，亦料同創有紀錄以來新低。



該署上年度（2018至2019年度）共租出215個住宅單位，較其對上一個年度的251伙，減少14.3%，而租金收入則約1.31億元，亦下跌約16%。



事實上，部分推出單位曾減租推出。西半山翠錦園一個單位，去年7月曾以8.11萬元放租，相隔兩個月後減租至7.42萬元。另外，渣甸山畢拉山道111號一個實用面積2,287方呎單位，同月以每月7.32萬元放租，相隔三個月後減租至每月7.11萬元，降幅約3%。



租金收入減少，但出售物業收入則大幅增加。該署於2018年共售出11個前政府宿舍單位，收入合共約5.05億元，按年上升約2.7倍，包括5個位於薄扶林碧瑤灣單位，連車位成交價介乎3,105萬至3,600萬元。而售價最高為西半山寶城大廈8樓B2室連一個車位，成交價7,380萬元。



產業署亦擬在下年度騰出另作處置、重新發展或作其他用途的地皮，共有4幅。不過，大部分並非作私人土地出售用途。其中前堅尼地城警察宿舍B座，面積約2.69萬方呎，將會用作公營房屋。而面積4.14萬方呎的前西貢中心小學，計劃撥作社區設施。



至於面積最大的大坑道135號，土地面積逾4.29萬方呎，將用作住宅用途，並已納入本年度賣地表內。普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典指出，上址每方呎樓面呎價約2.5萬元，估值約32億元。



他又認為，該署持有物業屬大面積單位，租金相對較高，惟內籠殘舊，對向來有要求的豪宅租客，較難租出。不過，他指出，該類物業買賣有需求，購入的買家可把單位重新裝修，故仍受歡迎。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/