警惕！印度股市破頂後倒跌　往績累全球

外國傳媒報道，印度股市在外資看好「莫迪經濟學」(Modinomics)帶動下，周二(4月2日)收市報39,056點，創下歷史新高，周三(3日)盤中繼續創紀錄，曾高見39,270點，惟目前倒跌。



報道指出，印度即將在4月11日展開全國大選，投資者憧憬總理莫迪帶領的執政聯盟有望保住領導地位，繼而刺激股市。高盛數據顯示，外資在3月合共購逾43億美元印度股票，創兩年以來最大單月額度，年初以來累計金額亦升至66億美元。



不過，若從圖表上看，印度股市近年每每創新高都為全球帶來厄運，例如在2018年1月29日及2018年8月28日，該國股市也創下新高，而且大幅拋離50天線，意味股市是在短期內急升，今次情況類似。當時亦正值全球股市見頂之時，例如美股標指在2018年1月26日創下當時收市新高，港股亦然；2018年8月29日標指又創新高，然後反覆升至9月20日的2,930點，而港股則在2018年8月29日創下當時高位28,416點，之後就重新展開跌浪。

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