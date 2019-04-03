進軍OLED！傳日本JDI將生產Apple Watch屏幕

外媒引述消息報道，日企Japan Display(JDI)將於今年內開始為蘋果公司的Apple Watch供應OLED屏幕，意味着該公司正式進軍OLED市場。受消息刺激，JDI股價周三(4月3日)收市升6.33%。



報道指出，JDI的主要業務為生產及銷售液晶顯示屏(LCD)，惟該業務表現持續下滑，因主要客戶之一的蘋果公司開始轉用OLED屏幕；而在新一代iPhone中，唯一仍採用LCD屏幕的iPhone XR銷量亦欠理想。



目前OLED顯示屏市場基本由三星電子及LG主導，前者是iPhone的OLED屏幕獨家供應商；後者則為Apple Watch屏幕的主要供應商。



市場研究公司IHS Markit分析總監Hiroshi Hayase表示，JDI邁出了積極的一步，惟該公司仍將面對艱難前路，因三星等其他OLED屏幕供應商已累積多年經驗，JDI未必能從競爭中取勝。

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