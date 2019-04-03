東京中央拍賣：購同業帶來協同效應　暫無計劃攻內地

東京中央拍賣(01939)早前宣布，擬以現金收購台灣拍賣行沐春堂34%股權，並簽訂諒解備忘錄。東京中央拍賣財務總監邱仲珩於傳媒茶敘時表示，公司在台灣設有辦事處，認為是次收購能帶來協同效應，進一步擴大公司在台灣的客戶網絡，預計收購最快於5月底至6月初完成，未來亦不排除收購餘下股權。



他續指，若公司短期內需要在台灣進行拍賣活動，亦會以沐春堂名義舉行。



他指，公司亦正物色其他潛在收購對象，惟未有拓展至中國內地的計劃，但不排除開拓歐美市場。



對於公司早前發盈警。邱仲珩指，去年經濟環境存有許多不明朗因素，不少投資買家因而卻步或出價較審慎，從而影響成交價。不過，本港2018年秋季拍賣及日本東京2019年春季拍賣，按年表現大致相若，合符預期。



他預料，今年宏觀經濟與去年相若，雖然公司現時的佣金率有上調空間，但暫未有計劃調整，過去的佣金率約20%至25%，日後會視乎競爭對手及市場而進行調整。

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