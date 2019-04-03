聯交所股權變動資料顯示，中國中車(01766)於3月29日獲摩根大通增持2,122萬股，最新持股數目約3.51億股。



中國石油股份(00857)於3月29日獲摩根大通增持8,148萬股，最新持股數目約13.05億股。



同程藝龍(00780)於3月29日獲摩根大通增持40萬股，最新持股數目約1.04億股。



金蝶國際(00268)於3月29日獲摩根大通增持314萬股，最新持股數目約2.97億股。



金蝶國際(00268)於3月29日獲貝萊德增持389萬股，最新持股數目約1.65億股。



浙江滬杭甬(00576)於3月29日獲貝萊德增持59萬股，最新持股數目約1.29億股。



金輪天地(01232)於4月1日及2日獲Golden Wheel Realty Company Ltd合共增持175萬股，最新持股數目約6.97億股。



中國優通(06168)於4月2日獲BRIGHT WARM LTD增持120萬股，最新持股數目約6.17億股。



永達汽車(03669)於3月28日獲保誠(02378)增持186萬股，最新持股數目9,316萬股。



企展控股(01808)於3月28日獲Rentian Technology Holdings Ltd增持530萬股，最新持股數目約2.34億股。



國盛投資(01227)於4月3日獲劉中技增持128萬股，最新持股數目2,266萬股。



大森控股(01580)於4月1日獲黃振漢增持100萬股，最新持股數目約1.17億股。



太平洋網絡(00543)於3月28日及29日獲馬木蘭合共增持78萬股，最新持股數目約3.13億股。



東風集團(00489)於3月28日獲富達增持185萬股，最新持股數目約2.01億股。



澳科控股(02300)於3月28日獲FMR增持264萬股，最新持股數目6,662萬股。



環宇物流(亞洲)(06083)於4月1日獲羅慧儀增持49萬股，最新持股數目約1.26億股。



遠大中國(02789)於4月2日獲Neo Pioneer Ltd增持433萬股，最新持股數目約7.71億股。



方正控股(00418)於4月1日獲邵行增持191萬股，最新持股數目約898萬股。



沿海家園(01124)於4月1日獲夏向龍增持100萬股，最新持股數目2,299萬股。



當代置業(01107)於3月27日、28日、29日及4月1日獲張雷合共增持240萬股，最新持股數目約18.46億股。



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中國金融租賃(02313)於3月7日、10日、14日及20日被林叠鑫合共減持6,542萬股，最新持股數目7,998萬股。



國藥控股(01099)於3月29日被摩根大通減持431萬股，最新持股數目約2.38億股。



中盈盛達融資擔保(01543)於4月1日及2日被Dragon Pearl Hong Kong Investment Development Ltd合共減持42萬股，最新持股數目6,077萬股。



李寧(02331)於3月28日被瑞銀集團減持1,025萬股，最新持股數目約1億股。



瑞聲科技(02018)於4月1日被The Capital Group減持303萬股，最新持股數目約1.21億股。



紛美包裝(00468)於4月1日被Janus Henderson Group PLC減持553萬股，最新持股數目7,727萬股。



陽光房地產基金(00435)於4月1日被Silchester International Investors LLP減持37萬股，最新持股數目約2.46億股。



雄岸科技(01647)於3月28日被Emperor Grand International Ltd減持808萬股，最新持股數目約5.31億股。



京信通信(02342)於3月28日被卜斌龍減持61萬股，最新持股數目776萬股。



有才天下獵聘(06100)於3月29日、4月1日及2日被徐黎黎合共減持111萬股，最新持股數目322萬股。



皇朝傢俬(01198)於4月1日被劉智傑減持168萬股，最新持股數目757萬股。



融創中國(01918)於4月2日被商羽減持130萬股，最新持股數目875萬股。



龍湖集團(00960)於3月29日、4月1日被邵明曉合共減持400萬股，最新持股數目4,246萬股。

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