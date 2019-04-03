專家料德國經濟將陷衰退！惟對歐洲而言是好事

德國向來是帶動歐洲經濟增長的「火車頭」，其經濟影響力舉足輕重。不過，最近有外媒引述盛寶銀行首席經濟師Steen Jakobsen表示，德國或於今年第四季出現經濟衰退；但這對歐洲而言反而是好事。



他解釋，德國自2011年經歷由希臘等其他歐盟國家引發的歐債危機後，該國傾向推行緊縮政策，以避免再次引發另一場債務危機。然而，現在德國自身也開始出現經濟困境，他認為該國會重新擴大政府開支，並加大投資來救市，從而提振整個歐洲的經濟。



另外，Jakobsen認為，全球經濟下行對於德國這類出口大國的影響更大，故其有必要救市。他又預期，未來歐洲經濟將「更加分散」；並在5月歐洲議會選舉後出現新的格局。

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