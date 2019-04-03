中國水務擬購康達國際29.52%股權

中國水務(00855)公布，收購康達國際(06136)29.52%已發行股本，總代價12億港元。



康達國際主要從事城鎮水務處理、水環境綜合治理及鄉村污水治理。於2018年12月31日，該公司的城鎮水務處理分部總共有107個項目，每日總設計處理能力為426萬噸，當中包括每日污水處理服務能力401萬噸、每日供水服務能力21萬噸、每日再生水處理服務能力4萬噸，以及每日污泥處理服務能力550噸。



董事認為，收購事項如獲付諸實行，會為集團帶來大好機會，可擴展其核心業務的供水及污水處理能力及擴大地域覆蓋，尤其是推動供排水一體化及城鄉供水一體化業務的發展。

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