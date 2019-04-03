先健科技組合營　進軍中國肝癌治療領域

先健科技(01302)公布，全資附屬公司先健科技(深圳)，與ABG Innovation-Quantum Limited的一間投資控股公司，以及一家法國創新型手術機器人公司Quantum Surgical SAS訂立戰略合作協議，三方將在廣東成立一家合營企業，以推動指定產品(包含腫瘤介入集成機器人平台及其升級版本)在中國的研發和商業化，尤其是針對肝癌疾病的治療。



通過設立合資公司，意味公司正式進軍市場潛力非常大的中國肝癌治療領域。公司將成為合營企業的主要股東，負責設立及經營合營企業，以及通過其深厚市場經驗，協助產品於中國市場的快速審批及商業化。Quantum Surgical將負責創新型手術機器人在美國和歐洲的產品研發、臨床研究和監管審批。



創新型手術機器人推出上市後，合資公司將獲得該等產品在中國及其他國家的若干獨家分銷權，有效期自該等產品獲中國國家藥品監督管理局批准後為期5年，以及該等產品在中國研發及商業化的優先權利。

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