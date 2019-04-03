銷監局：正跟進新盤標售情況　已去信發展商

不少新盤改用招標形式銷售樓盤，一手住宅物業銷售監管局回應指，留意到近期個別以招標方式出售的發展項目，出現一些不理想的銷售手法，做法不透明。該局正跟進相關事宜，並已去信有關的發展商和地產代理，要求提供相關資料。



銷監局會繼續密切留意市場上的各種銷售手法，並且不排除採取任何措施，以確保一手住宅物業的銷售在公平及透明的情況下進行，令消費者的權益得到保障。



同時，當局亦提醒準買家，如欲購買以招標方式銷售的一手住宅物業，要先參考有關發展項目的成交紀錄冊，了解發展項目的銷售情況及各住宅物業的交易資料，以及比較發展項目鄰近同級的一手住宅物業的呎價，並閲讀載有銷售安排資料的文件、招標公告及其他相關招標文件的細節，小心衡量入標價錢。



準買家切勿心急及誤信市場的消息和流傳的資訊，在未清楚了解該發展項目尚有多少單位待推售的情況下，貿然以過高投標價倉卒「入市」。準買家如有需要，可考慮諮詢專業人士的意見。



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