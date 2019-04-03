基金大戶呼籲減持股票　原因係...

外國傳媒報道，管理資產規模逾1,740億美元的瑞士百達資產管理(Pictet)周三(4月3日)發表最新研究報告稱，將全球股票下調至「減持」，並把現金提升至「增持」，因對企業盈利增長預期悲觀，而環球股市自年初反彈至今，估值亦已超預期。



報告指出，由於美國聯儲局暫停加息周期、並可能停止「縮表」，令股市已幾乎完全收復去年第4季的失地。不過，據市場預測，今年環球企業平均盈利僅增長6%，較去年增長15%大幅放緩，而百達預期情況更差，預計環球企業今年平均盈利增長僅1至2%。



由於股市估值已變得昂貴，加上企業盈利有機會收縮，美股很大機會出現調整。



美股下輪業績期將於4月12日(下周四)揭幕，打頭陣是摩根大通。

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