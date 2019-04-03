新盤UPDATES：認購反應理想　發展商提價加推

樓市氣氛熾熱，多個新盤連錄成交，而樓盤認購反應持續理想，發展商加推單位時，亦具提價空間。



●家壹暫收約350票 料周四再提價加推

新盤市道持續暢旺。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，長沙灣家壹已錄得約350張入票，好有機會周四(4日)加推，且具加價空間。他表示，公司於同區元州街亦有與市區重建局合作的項目，料約1年後賣樓，屆時樓價可望睇高幾線。



●維峯‧浚匯截票錄逾400個登記 超購逾4.5倍

第2季新盤推售氣氛保持熱鬧，恒基物業代理周四晚(4日)搶閘開售的北角維峯‧浚匯，首輪銷售的72伙，周三中午已截止接受認購登記，共錄超過400張入票，超額認購逾4.5倍。



維峯·浚匯於開售前加推3號價單，提供22伙，平均加幅約3%。該批單位包括5伙開放式戶及17伙一房戶，扣除最高6%折扣後，售價最低逾560.05萬元，單位為8樓H室，開放式間隔，呎價28,003元。



●上源特色戶呎價料創項目新高

萬科置業(香港)市場營銷與客戶關係部董事周銘禧表示，屯門上源售出697伙，佔可供發售單位75%，套現約44億港元。至於平均呎價約11,600元，最高呎價約1.6萬元，有信心天台特色戶能創項目新高。現時只尚餘1座樓王單位及28座洋房未推出。



●海之戀‧愛炫美連沽兩伙

長實集團(01113)荃灣海之戀‧愛炫美連沽兩伙，包括5A座7樓B室及8樓B室，實用面積1,162方呎，成交價2,684.22萬及2,777.18萬元，呎價分別為23,100及23,900元。



●逸瓏灣8加推53伙 提價最多2.5%

信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，開盤至今累售326伙，套現近28億元。項目周三(3日)加推53伙，包括46伙標準戶及7伙特色戶，加價約2至2.5%。扣除19.5%最高折扣後，折實平均呎價16,265元。



●銷監局：正跟進新盤標售情況 已去信發展商

不少新盤改用招標形式銷售樓盤，一手住宅物業銷售監管局回應指，留意到近期個別以招標方式出售的發展項目，出現一些不理想的銷售手法，做法不透明。該局正跟進相關事宜，並已去信有關的發展商和地產代理，要求提供相關資料。



●新地雷霆：將與業界商討優化招標售樓安排

市場關注發展商增加以招標形式銷售新盤。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆回應稱，集團會因應不同買家的需要，採取招標或價單形式推售單位，並一直有聆聽大眾對於不同銷售形式的意見。他又指，將於周四(4日)舉行的地產建設商會特別會議，與業界商討如何優化現有安排。

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