地產代理資格試合格率創新低...點解會咁？

樓市又再起飛，相信唔少人都會心郁郁想考番個地產代理資格牌照傍身。不過絲絲要畀個心理準備大家，唔好以為做代理咁容易，睇番上月新一輪考試嘅合格率原來得9.1%，你無睇錯，真係低得咁可憐。



過往代理資格試話難唔難、話易又唔易，合格率一般兩成到五成多，但今次報考人數有1,280人，計番合格人數唔夠120人，點解會咁慘烈？事緣舊年新盤銷售處連接發生代理打鬥事件，所以地產代理監管就講過，會加深資格試嘅難度，以提升持牌人質素。



畀少少資料大家參考，對上一次考試喺去年11月舉行，有1,336人參加，合格率都係得14.8%，看來地監局對考生要求真係高咗好多。



世紀21奇豐主席及行政總裁李峻銘同絲絲講，最新合格率相信係有紀錄最低，佢覺得千幾人應試，唔會突然一齊蠢晒，所以推算係題目加深，或者有唔少「Tricky位」。但咁樣就有好有唔好，代理質素當然可以提高，但合格人數少，公司要擴充又變得困難。



佢仲話，見過有考生應考十幾次都失敗，最後仲放棄投身代理行業。絲絲都奉勸大家一句，有心考試真係要好好讀書，因為依家地產代理資格考試費要800港元。

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