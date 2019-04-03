夜市UPDATES：美股高開後橫行　港夜期升穿3萬

中美貿易談判近尾聲，市場樂觀情緒持續，惟美國就業數據預示經濟有隱憂，道指高開後呈橫行格局，目前報26,225點，升46點；標指報2,878點，升11點；納指報7,903點，升54點。港股期指夜市升穿3萬點關，目前報30,033點，升70點，高水47點。



美國商會執行副總裁Myron Brilliant表示，中美貿易協議已敲定了90%，進入最後階段。惟數據方面，俗稱「小非農」的美國3月ADP就業職位僅新增12.9萬，遠差於預期逾19萬，創2017年9月以來新低，反映美國就業高峰恐已過，亦預示周五(4月5日)公布的非農就業數據有機會遜預期。



另外，有消息稱，美國總統特朗普去年曾考慮以聯儲局前理事Kevin Warsh，取代目前的聯儲局主席鮑威爾。



歐洲方面，英國脫歐去向仍是焦點，首相文翠珊會見英國工黨領袖郝爾彬，以尋求達成共識；歐盟委員會主席容克稱，接受在有協議的情況下，將脫歐限期延長至5月22日。歐股走勢向好，英股升0.22%；德股升1.33%；法股升0.61%。



【21:30】憧憬中美貿易談判進展加上全球經濟放慢疑慮紓緩，美股開市早段做好，道指升89點，至26,268點；納指升43點，至7,892點；標指升9點，至2,876點。



重型機械生產商卡特彼勒遭德銀調低投資評級，由買入降至持有，目標價亦由152美元削至128美元。卡特彼勒股價早段挫1.13%，至138.6美元。



電玩遊戲零售商GameStop預警今年銷售急跌5%至10%，雖然公司計劃透過削減成本提升1億美元盈利，但股價早段仍挫10.92%，至8.99美元。

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