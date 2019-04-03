致富智庫：30多歲喇...別做呢10項會後悔的事！

常言道「三十而立」，即30歲應該能擁有獨立判斷，能對事情說不！誠然，這不僅僅是中國人的格言，外國媒體亦引述研究報道，每個人30多歲時應學會獨立，以便準備迎接40多歲的「人生黃金期」。媒體總結40多歲或更年長的「蘇州過後」前人經驗，歸納出30多歲人有10個行為須特別注意，以免日後感到遺憾或後悔。



【1、受「應該」困擾】

在30多歲時，你或會感到社會給予的壓力愈來愈大。不過，請緊記不要受社會認為的「應該」所束縛，例如應該要有樓、應該要有小孩、應該結婚、應該有穩定的工作。請把全部「應該」丟掉，因為你是獨一無二的，活在自己喜歡的模式，才會令你快樂。



【2、不花時間陪父母】

很多人認為，在30多歲時應是搏殺階段，不會花多些時間陪伴父母。實情是應趁後生有活力時多陪伴父母，因為隨着時光流逝，父母與你再老一點的時候，很多事情就會變得不易辦，例如結伴旅遊也會遇到麻煩。



【3、工作第一】

如果你現時30多歲、又覺得搵食最重要，請緊記：如果把工作放在第一位，你之後一定後悔！你應該多放時間陪伴你所愛的人，包括另一半、父母、朋友、家人等，這是用錢買不到的。



【4、整天在想30多歲已很老】

30多歲懂多少？如果是50、60多歲的人看到你，他們只會把你當作20多歲來看待。30多歲顯然並不老，不要想太多，應以年輕心態去過活，才能接受挑戰、接受失敗，為40多歲「黃金期」奠下基礎。緊記成功的人須具備成熟的心理質素，這是需要經歷挫折才能提升。



【5、不是以自己為先】

無論發生甚麼事，都應以自己為先，尤其戀愛方面。只要自己開心才能無悔，不要做一些為了別人開心而自己不開心的事，以免最終換來一場空，盡量是要「雙贏」。



同一道理，不要把時間放在消極一面，例如一些你不喜歡的人，或令你不舒服的人。緊記沒有一個人是100%人見人愛，毋須為不喜歡你的人浪費時間。



【6、不照顧自己身體】

不要搞慢性自殘，30多歲時暴飲暴食，不斷吃「垃圾食物」，並抗拒運動，將令你未老先衰，有病時一定後悔。



【7、不珍惜機會】

30多歲時不要抱有「求穩陣」的心態，亦不要扮作「無慾無求」，應把握機會，任何事也盡力一試，例如有機會的話，試試創業，當中得到的經驗必定一生受用。



【8、不培養儲蓄及投資習慣】

30多歲時不懂得慳錢，不趁年輕學懂投資，一定會影響未來退休生活。須知道投資不是一開始就贏，需要趁年輕早作嘗試。



【9、不旅遊】

世界之大，理應盡情外闖擴闊視野，尤其30多歲時應有工作，財力上應能負擔，身體又有活力。不妨列出10個你想去的地方，因未來老了，或到40多歲工作職位更高時，時間與精力就愈少。



【10、太在意別人看法】

30多歲仍年輕，不要太在意別人的觀點，嘗試追尋夢想，因成與敗也是一個體驗、成長，對未來有很大幫助。到了40多歲，想追夢也有心無力了...



以上10項是過了30多歲的人回首過去得出的勸勉，年輕人不妨多加參考。

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