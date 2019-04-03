同方泰德及同方友友控股股東易手

同方泰德(01206)及同方友友(01868)分別公布，獲控股股東同方股份告知，其單一最大股東清華控股(直接持有7.63億股同方股份的股份，佔同方股份總股本25.75%)，與中核資本訂立股份買賣協議。



據此，清華控股同意出售6.22億股同方股份予中核資本，佔同方股份總股本21%。若建議轉讓完成，清華控股將繼續直接持有1.4億股同方股份，佔總股本4.75%，以及通過清華控股子公司紫光集團間接持有6,963萬股同方股份，佔總股本2.35%。中核資本將成為同方股份的控股股東，同方股份實際控制人由中國教育部，變更為中國國資委。

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