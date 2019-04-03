科創商機︰Lyft上市揭開科技獨角獸IPO浪潮序幕

美國第二大召車App公司Lyft早前剛在納斯達克正式上市，集資23億美元，估值265億美元。正好為2019年科技獨角獸(未上市但估值100億美元的企業)IPO浪潮揭開序幕。結果，Lyft沒令到一眾捧場者失望，開市股價報87.24美元，較招股價72美元上升21%，並曾高見88.6美元，升23%，最終收市仍漲8.74%，收報78.29美元。



不過，Lyft上市第二日，股價在周一(4月1日)就跌穿72美元招股價，收市挫11.85%至69.01美元，或打擊投資者對高估值初創科企的熱情，對其他計劃上市的初創科企也構成考驗；Lyft周二(2日)收市微挫0.06%。



●增長前景存疑 專家警告投資風險

不少分析員對Lyft的增長前景亦因而感到懷疑，Consumer Edge Research分析員格林表示，隨着召車市場競爭加劇，相信市佔率和收入增長將放慢，給予Lyft「持有」的評級和目標價73美元。Hedgeye分析員約瑟夫亦相信Lyft的市佔率增長難望加速，估計股價將大跌25%，不宜作長線投資。



Lyft由Logan Green和John Zimmer於2012年創立，業務遍及美國和加拿大300多個城市。Lyft雖然比其競爭對手Uber晚3年成立，卻搶先Uber上市。Uber目前正在籌備上市。



●多家科技獨角獸擬上市

今年還有多家科技獨角獸計劃上市，包括資本市場耳熟能詳的獨角獸企業，如Uber、Airbnb、Instacart、Pinterest、Palantir、Postmates和Slack。據悉，Lyft的主要競爭對手Uber預計將於4月發布S-1文件、展開上市流程，此前Uber對投行表示，公司期望上市最高估值為1,200億美元。



面對主要競爭對手Lyft，Uber亦沒有閒下來，公司早前剛達成協議，落實以31億美元(約241.8億港元)收購中東市場競爭對手Careem；當中，17億美元為可轉換票據、14億美元為現金。此交易須待監管部門批准，預計明年首季完成。



Uber表示，Careem在中東城市交通上扮演了關鍵的角色。至於Careem聯合創辦人兼行政總裁Mudassir Sheikha，將繼續領導Careem。兩公司品牌將繼續各自營運。



Careem總部位於杜拜，於2012年成立，擁有逾3,000萬註冊用戶，在北非、中東及南亞等地區約120個城市提供網約叫車服務。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，對於新型初創公司來說，並不是必須能賺錢才能上市，最重要是投資者對公司的遠景、及其經營方式有興趣。他認為，雖然現階段無論Uber或Lyft都蝕住上市，但上市後就可以有「不同玩法」，正如以香港上市的小米集團(01810)及雷蛇(01337)為例，上市後一至兩年便知道市場情況。



他補充，雖然Lyft跟Uber均以以美國為主要市場，但兩者定位不同；Uber用戶比較高檔，而Lyft價錢則較平民化，雙方經營模式不同，目標客源亦各有不同。



另外，最新消息指，即時通訊服務商Slack Technologies計劃於今年6月或7月，在紐交所直接掛牌上市，將是第二家採取此非傳統方式上市的知名公司。

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