財經評論：全球放水谷經濟　資產泡沫趨極端

年初以來，全球各主要經濟體的利淡數據不絕於耳。然而，經濟愈差，股市卻愈升，皆因不但利率有見頂之勢，各主要央行更考慮再印鈔，實行放水谷經濟。息口低企兼市場資金增加，再次激化資產泡沫。全球股市近日紛紛報升，是否值得高興，又能維持多久，實在值得深思！



中美貿易談判結果難料，但自去年末季以來，無論是中國抑或美國，經濟增長俱已放緩。處於夾縫的香港，經濟亦明顯受到影響，近日公布的零售數據遠遜預期，市場嘩然！最近亞洲開發銀行調低東南亞今年的經濟增長預測，而國際貨幣基金組織(IMF)更公開促請各國停止關稅戰，指全球經濟增長已失去動力，更預告下周將進一步下調全球增長展望。顯然從宏觀經濟角度看，實在找不到值得支持升市的理由。



美股道指近日升破26,000點，只要升多大約3%，就重上去年10月高位；中國A股亦勢如破竹，已回升至去年5月水平。港股更連升7日，周三(4月3日)幾乎重上三萬點關，而香港的樓市又再癲過，私樓價急彈外，公居屋亦一再破頂。值得一提的是，沉寂已久的虛擬貨幣，近日亦鹹魚翻生，比特幣一日狂升兩成。各類資產的熾熱表現，與虛弱的經濟形成強烈對比。



究其原因，美國聯儲局今年不再加息，甚至有減息機會，意味資金成本低企，但實體經濟無法提供值博的投資選擇，結果資金只好流往具流通量的股票市場，大炒各國有挽救經濟政策出台。



問題是，長年高企的債務和低息環境，令不少國家應對經濟危機的空間變得有限。美國進行大規模減稅後，經濟增長再現疲態，可財政赤字已高得令人心寒。中國企業的高負債問題亦未見解決。十年量寬，證明全球走不出經濟差，放水；經濟反彈，收水；經濟再次下滑，停止收水及再度放水的惡性循環。放水效應逐步遞減，最終經濟周期失靈，資產價格陷爆破邊緣，金融系統危機一觸即發！



到底今輪炒風有幾癲，大家沒有水晶球，不得而知。但有一點可以肯定的，就是資產價格與基本因素正愈走愈遠，一旦確認放水效應短暫，經濟又回復疲態，甚至步入衰退，資產泡沫一旦爆破，向下的速度隨時比想像中更快，殺傷力亦會比過往更巨大。



冰封三尺，非一日之寒。眼前金融市場的境況，愈是不尋常，投資者就愈要提高驚覺。時刻捫心自問，已作好了應變的準備嗎？

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