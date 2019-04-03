深圳創企優必選與漫威推出　首款Ironman機械人

內媒報道，擬計劃上海科創板上市的深圳人工智能機械人初創企業優必選與美國漫威合作推出首款AR互動智能機械人——Ironman MARK50。優必選上月進行最新一輪C+輪融資後的最新估值達100億美元(約780億港元)。



據悉，作為漫威人物角色的首款AR互動智能機械人，這款產品具備可自定義表情和語音、AR遊戲、模塊化編程等功能，用戶只需簡單地拖動編程模塊，即可創建動作序列。



據了解，這款機械人尺寸為330mm*165mm，通過兩塊聚合物鋰電池提供電能。還擁有可開合臉部顯示屏、LED燈方舟反應堆、LED推進炮，內置喚醒傳感器、加速計和陀螺儀、紅外傳感器以及陣列麥克風。



由於擁有7個電機，它的頭部和腰部可以轉動，手臂能夠擺動，同時還可以向前方或左右行走。當機器人抬起或轉動手臂時，它的手心還會發射衝擊光束。



值得一提的是，優必選推出的這款Ironman MARK50機械人需要連接一個智能設備（iPhone/Android或平板電腦）後才能啟動與應用程序交互。



用戶下載App後，能夠進入虛擬AR模式，並建立一個專屬於自己的Ironman MARK50機械人戰場。還可以錄製並上傳臉部視頻或者自定義語音，即刻變身為「鐵甲奇俠」。



優必選創始人兼CEO周劍表示，此次推出Ironman MARK50機械人，優必選希望為Ironman 這一經典IP賦予生命，將人工智能和人形機械人技術與IP結合，借助大眾熟知的IP形象讓智能機器人走進用戶的生活，為全球用戶帶來全新的互動體驗。



據悉，Ironman MARK50機械人將於本月8日在京東正式開啟預售，零售價為1,965元人民幣。



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