m18講場：赴納指上市　內地網紅望創股壇神話？

「中國網紅第一股」如涵即將在美國納斯達克上市，按照佢最新份招股書披露，公司發行股價11.5到13.5美元之間，最多集資2億美元（約15.6億港元）。



如涵之所以受到股民關注，係因為佢位網絡紅人（KOL）創辦人張大奕嘞。佢原本係一名模特兒，喺微博擁有成千萬粉絲，個人淘寶女裝商店單日營業額曾接近2億港元。家陣仲賣衫賣到去美國上市，成功如願嘅話，佢都可謂股壇神話！



簡單嚟講，如涵係通過培養旗下網紅，喺微博同淘寶等社交媒體進行商業變現而獲得收益，其主營業務為電商、紅人經濟同營銷三方面。目前公司喺以上兩大社交媒體聚集約1.5億粉絲。



之不過，豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠認為，呢類型網紅股賺錢風險真係預計唔到。公司全部利潤，都只係依靠頭幾個當紅嘅網紅，而嗰啲網紅每個人都有自己公司，每間公司又要拆帳做利潤分成。預計即使上市後兩到三年，盈利都只會歸於頭幾個最出名嘅KOL身上，莫講話日後有咩事故，搞到人氣下滑。所以話，呢類股份都係吼唔過！

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