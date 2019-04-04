歐股收市上漲　意股步入技術性牛市

歐股收市做好。英國富時100指數收報7,418點，升27點或0.37%；法國CAC指數收報5,468點，升45點或0.84%；德國DAX指數收報11,954點，升199點或1.7%。



意大利富時MIB指數收報21,755點，升232點或1.08%，較去年12月27日低位反彈逾兩成，進入技術性牛市。



個股方面，德國廣播公司ProSiebenSat.1傳正與意大利同業Mediaset進行併購，刺激前者股價急升5.62%；至於Mediaset亦上漲逾3%。



煙草公司Imperial Brands全日下跌4.13%。此前美國食品藥物管理局(FDA)警告電子煙可能增加某些用戶癲癇發作的風險。



法國賭業股Guichard遭穆迪下調評級，拖累股價急挫3.04%。

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