古勝：落後板塊接力炒上

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股周三再度發力，正當眼見三萬點近在咫尺，但升到去29,999點卻又行人止步，最終升361點收報29,986點，主板成交1,225億元。



值得留意的是，恒指30,000至30,099點區域係近期恒指最貼價熊仔重貨區，有相當於逾1,500張期指合約，真係諗唔明何解大戶咁慈悲為懷放過這批熊掌，唔通仲未夠肥美？雖然葫蘆裏賣甚麼藥就未知，但睇見港股市底確實愈來愈強，投資者暫時就算「畏高症」上身，唔敢買貨都千萬唔好走去做淡，須知「逆市而為」永遠係股場大忌！



講番周三個市，帶動恒指上衝的藍籌股主要係騰訊(00700)、滙豐控股(00005)、友邦保險(01299)、中國平安(02318)及中移(00941)，五股合共貢獻約240點，即其餘45隻藍籌才貢獻121點，資金集中火力押注心水個股策略明顯。



另外，仲有一點值得關注，就係連早前走勢沉悶的滙控及一度急回的中移，亦成為資金追貨對象，暗示今轉港股升浪時間延續性或會比預期更加長。故此，目前的策略再唔係估港股可以升幾多，而係有邊類板塊會成為追落後目標，又或者仲有幾多潛在的爆升個股！



周三留意到汽車股有發力的迹象，北京汽車(01958)、廣汽集團(02238)、長城汽車(02333)、吉利汽車(00175)及華晨中國(01114)股價分別升2至9.5%不等，主要的行業消息係中國汽車流通協會啟動汽車流通企業生存狀況及營商環境調查。由於相關報告會交予內地包括發改委及財政部等多個部門，加上去年內地汽車業首次出現負增長，資金於是博中央未來或推出有利行業政策。



雖然，古勝多次指出汽車股係中美貿易戰受累股，前景相對上較為一般，但若然有政策支持則又另當別論。尤其是今轉大市升到現水平，資金開始要尋找較落後板塊炒，所以大家不妨搵隻心水汽車股短炒。



再睇睇另一落後板塊，近期內房股同物業管理股都先後起動，與其息息相關的水泥股，都係時候關注一下。先睇隻龍頭股海螺水泥(00914)，查實近月股價已升得唔錯，現價處於50元水平，雖則往績市盈率都只係得7.6倍，唔算太貴，惟相對同業中國建材(03323)近期連續幾支大陽燭，幾個箭步就升到6.9元，後者明顯更強勢。



同時，中建材往績市盈率亦只係約6.2倍，睇日線圖只要上破7元關，下站目標就係8.9元，明顯較值博，可小注跟進，以跌穿10天線6.2元止蝕。當然，如果去到現階段，若然仲有板塊全無起動迹象，咁必定係公司本身有問題。皆因股市係唔會有好股而無人問津的，所以在下的建議都係嗰句：便宜莫貪。

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