陳蓓敏：戰略規劃清晰　港交所有錢景

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，周二晚道指收於26,179點水平，與歷史高位只差500點左右，若中美貿易談判能順利完事，道指年內破關機會仍然存在。英國脫歐限期在即，無論以任何形式脫歐，投資者已見消化，畢竟此事已擾攘數年之久。



內地下調增值稅正式生效，消費類產品紛紛現降價促銷。中國公布3月服務業採購經理指數升至54.4，為十四個月高位，滬綜指周三突破3,200點關口。能否催谷市場消費，仍需要看經濟表現和紅利配置效果。



有投行報告指內房板塊核心盈利升幅較均值佳，毛利率平均值亦由30.8%升至31.5%，對龍頭者股價有支持作用。再加上中港兩地大灣區官員到日本推銷，內房股持續受捧。博彩股借澳門三月博彩收入按年下跌0.5%，惟跌幅較市場預期3%為低而借勢做好。



港交所(00388)去年營業額上升23.1%，股東應佔溢利增加25.8%。年初至今股市交投活躍，雖然本港IPO首季表現疲弱，只錄得37隻新股上市，集資204億元。與去年比較，前者跌42%，後者金額跌16%，惟港交所表現硬淨。若下半年新股上市提速，料對其有利。



集團公布最新三年戰略計劃，主力吸引海外企業上市，同時研發新產品配合內地發展。建議候低吸納，目標292元，止蝕264元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，本人及客戶持有港交所，證監會註冊編號：ACG 082)

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