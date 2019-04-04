林嘉麒：看好情緒高漲　宜留一手

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指周三再創年內新高，並挑戰三萬點大關，市場以中國財新3月份服務業PMI好過預期作解釋，數據為54.4，遠高於預期的52.2。以指數升幅計，恒指比內地市場興奮，升幅較大。



數據是否值得投資者高興，見仁見智，惟事實是恒指進一步挑戰三萬點水平，短線利好氣氛下，港股仍有力再試高位。當然，主要功臣首為騰訊控股(00700)，旗下《冠軍盛典》獲得遊戲版號，由於屬於MOBA類型手遊，市場對騰訊再現憧憬；加上連滙豐控股(00005)都識升，近日弱勢的中國移動(00941)也見資金流入，恒指升勢屬全面，繼續看好短線回補去年6月19日的裂口目標30,259點。



相比美股，港股與歷史高位仍有段距離，短線或有投資者認為可繼續追落後。不過，美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett在日前發布的《投資界指南》(The Hitchhiker’s Guide to the Investment Universe)報告中，對全球市場進行了一次大總結。結果顯示，現時環球金融市場正處於不合理的高估值，對投資者提出了風險警告。



報告列出，現時全球金融資產(包括債券和股票市值總和)價值為175萬億美元，佔全球GDP的200%。1990年時只是13萬億美元，現時亦已遠高於2007年金融海嘯的107%。全球未償債務亦從1990年的13萬億美元增加到現在的100萬億美元，佔全球金融資產的57%。



現時全球債務處於歷史高位，利率相對低，報告指多國央行對債券市場進行前所未有的干預，金融抑制(Financial suppression)造成全球負孳息率債券已達到11萬億美元。過去十年，超低利率導致僵屍企業的崛起，數據顯示去年發達經濟體的僵屍企業數量為536家，雖然佔總數只有13%，但已比經濟大蕭條時更嚴重，情況不容忽視。



另一方面，2019年全球每股收益增長預測為4.7%，遠低於2018年的13.9%。全球股票指數目前股息率為2.5厘，也低於歷史平均水平的2.9厘。全球股票指數目前市盈率為15倍，低於15.7倍的平均水平。數據顯示，現時金融資產的相對價值，對於整體經濟增長處於歷史上不合理的估值上。



當然，資產價格是反映投資者對未來經濟的憧憬，但估計中美雙方就算在貿易問題解決上有某程度上的共識，市場對今年經濟增長也不可以與2018年的相提並論。希望大家在現時熱烈的投資氣氛下，仍存有危機意識。在投資部署留有一手，一旦氣氛逆轉，也能迅速抽身離開自保。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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