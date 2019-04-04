金曹：轉攻非恒指成分股

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，本欄上周的預測正確，首先準確評估3月結算價不低於28,400點支持，而且接近活躍Call 28,800點，結果3月結算價28,720點，可見每當大市郁動時，密切留意活躍Call Put，對大手部署結算價位非常有幫助。以下分析4月期權盤路。



第二個準確預測，是研究過去突破250天線後的走勢，得出結論，如單單計算升穿250天之後的走勢是可升可跌，根本缺乏指示性。但如果突破之後10天仍有超過1%升幅，那20天之後的升幅頗為肯定的，即3月尾回調但穩高於250天線1%的話，是開四月好倉的黃金機會。



從過去二十多年數據，得出4月上升是高概率事件。總結第一及第二點，大戶拉升4月絕不手軟，散戶又可以觀察最活躍Call以推算大戶目標價。3月尾主力部署27,600 Put、之後推高到28,000至28,4000點，周三恒指已接近三萬點，而活躍Put做29,400點、期權金最多285點，表示除了推算4月結算高於3月結算28,720點的機會很大，也可以最活躍Put減去最多成交的期權金，推算好友主力的重要防守位是：29,400-285 = 29,115點。



由於這是市場最多真金白銀的成交，29,115點支持位的可信程度是比很多以平均線、黃金比率或超買超賣指標計算出來的價位更加實在。因為若29,115點失守，好友大戶Short Put會輸錢，大戶通常唔會咁容易輸。



上周本欄也準確捕捉到Short Put中國建材(03323)6元可賺年息60厘的期權策略，結果中建材果然大升。



恒指已經到三萬點大關，如要買指數成分股追最後升浪，很難期望再有10%升幅，將恒指帶到33,000點。所以可用PE/G低於1的估值模型，找出非恒指成分股中未來兩年有盈利(G)，而G明顯高於現時的歷史市盈率(PE)，當資金推高指數之後，仍有機會買入盈利可測而估值不貴的股份。



如中建材6元的市盈率低於6倍實在太低，因2018、2019及2020年的每股盈利皆明顯高於2017年的0.74元，達到1.2元以上，中建材平均交易區間大概是7倍市盈率，那合理價應是1.2x7 =8.4元才對，就算仍以6倍極低預期市盈率估值，今年也應見7.2元。



另一隻類似的是中國聯塑(02128)，不能做期權，但2019年以後每股盈利應可高於1元，盈利穩定增長，最近股價雖然拉升，但也只是約5.2元，即約5.2倍預期市盈率，下跌空間不大。據外電分析，聯塑過去五年淨利潤增長每年可達10%，就算以6、7倍極低預期市盈率估值計，也值6至7元，5.2元實在太便宜。在恒指三萬點，這是追落後比較穩妥的選擇。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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