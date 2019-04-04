【名家筆陣】易憲容：內地徵房產稅合情合理

在現代國家，公民納稅是基本的常識，沒有人會懷疑自己該不該納稅的，就如人為了生存下去，就得有基本的衣食住行一樣。作為一種常識，只要是一個國家公民，就得納稅，否則這個國家就無法維持下去。



對於中國，由於公民納稅意識比較弱，以及中國公民的權利比其他國家的人少，所以只要談到納稅時，中國居民沒有一個不會找出一大堆不用納稅理由，逃稅避稅更是內地居民最為基本的行為。



對於徵收房地產稅，已經研究和討論了近20年了(我在2003年就寫過相關的報告)，但是這個稅種就是無法出台。因為，只要說徵收房地產稅，就有人提出中國找不到徵收房地產稅的理由，即使是內地最為著名的經濟學家及學者，也經常會出來說國家沒有理由徵收房地產稅，如果徵收房地產稅會造成國家經濟如何的困難。



2018年我專門寫了一篇《關於中國房地產稅徵收的幾個重大理論問題》，也就是針對這些人的言論，以經濟學的邏輯、市場的法則及各國之實踐對房地產稅進行了深入的理論分析。但是，最近政府說要對房地產稅立法，內地的一些著名學者又出來吵翻天了。



比如清華大學的一位教授就徵收房地產稅寫了一文章，其文章標題是「房產稅有可能毀掉中國經濟的未來」。他說這個題目看起來好像有點聳人聽聞，但實際上一點都不誇張。對於這樣的一篇文章，不僅是聳人聽聞、誇張，而且是把中國的房地產稅的討論已經扯到宇宙外了。



因為，如果是地球上，是在宇宙內，凡是市場經濟國家，沒有哪個國家不徵收房地產稅的，無論是發達市場經濟國家還是新興市場經濟國家，沒有看到哪個國家由於徵收房地產稅讓本國經濟毀滅掉的，反之，市場經濟國家基本上通過徵收房地產稅，來建立起房地產市場長效機制，讓房地產市場穩定下來，讓房地產市場真正成了一種居民消費的市場而不是投機炒作的工具。



至於那些房地產稅收政策不健全的國家，由此引發房地產炒作及吹大的房地產泡沫，才是真正毀滅這個國家經濟的罪惡禍首。因為，如果不能夠通過房地產稅來對房地產投機炒作進行事前、事中及事後限制，最後的結果一定是這個國家的房地產泡沫四起，房地產泡沫破滅而引發金融危機及經濟危機。



在最近的博鰲論壇上，有著名的經濟學家指出，無論是從基本上的邏輯上，從經濟理論上，不是從法律層面上，都找不到開徵房地產稅的理由。他說，「因為土地是國家的，不是土地上面的東西值錢，而是土地值錢，而地不是我的，為甚麼對我徵稅呢？」有人認為這揪住了房地產稅的要害，中國的土地所有權為國有，房價升值的背後實質是土地升值，而不是土地上面所有者擁有房價的升值。對於國有土地升值卻向個人徵稅，從理論上說不過去。



作為一個著名的經濟學家，這樣的言論不僅完全是邏輯上的詭辯，而且完全有悖於經濟學的邏輯。他這樣的言論完全是在搗漿糊。一般來說，住房都得建造在土地上，沒有脫離了土地的住房。土地之所以能夠有較高溢價，就在於建造了住房，並讓這些土地納入了城市的範疇。



那些邊遠地方的土地，由於沒有納入城市的範疇，其土地的價值永遠處於較低水平。根本就不存在住房的價格快速上漲，是由於土地價格上漲而作為地上物的住房價值沒有變化。實際上，建造在土地上的住房，土地與住房兩者是緊密聯繫在一起的。所以，他的言論完全把其經濟學家的薄薄外衣都拋掉了。



實際上，從國際經驗來看，徵收房地產稅本來就與土地所有權沒有多少關係。在市場體制下，無論是私有土地，還是公有土地，都得徵收房地產稅。但是，在反對的人看來，中國如世界上絕大多數國家那樣，土地是私有的，那麼徵收房地產稅合法性瞬間成立，但目前中國土地是國有制，土地財產當然也屬於國家所有，再加上中國住房所持有的土地只有70年的使用權，70年後土地上的附着物住房早就折舊為零了，住房財產價值最終只是土地的價值，房屋財產的價值實際上是土地財產價值。所以，屬於國家的土地財產憑甚麼要個人來交土地的財產稅？中國徵收房地產稅沒有合法性。



但實際上，土地私有制並不是徵收房地產稅的前提條件。比如香港土地為政府所有，1997年前拍賣出的土地使用權有75年、99年、999年三種，1997年之後拍賣出的土地使用權50年，但香港拍賣出的土地不僅要交土地出讓金，住房也得交差餉稅或房地產稅。2010年兩者佔整個政府財政收入比例分別為12.4%和3.1%。



還有，以色列國有土地佔比達93%，澳洲坎培拉的土地為政府所有，及美國和加拿大也存在一些特有的公有土地。這些公有土地如出讓給個人和公司使用，需要簽訂租約，並付出政府相應的租金。但使用這些公有土地的人都必須繳納房地產稅，租期的長短並不影響房地產稅的評估價值及納稅義務。



還有，對於中國土地所有權，目前作為附着在土地上的國內房屋，表面上建築這些房屋所使用的土地是只有70年使用權，所有權為國家所有。但實際上除了房屋土地所有權名義上為國家所有之外，與房屋有關的其他權能早就轉移到每一個住房持有者手上。



住房持有者不僅擁有所持有房屋的實質上的所有權、使用權、控制權、支配權、剩余索取權、自由轉讓權等，權能是完整的，也擁有該房屋所占用土地的使用權、控制權、支配權、剩余索取權、自由轉讓權、土地溢價獲取權等。



在這種情況下，目前內地居民所持有的70年土地使用權的房屋，其房屋的權能基本上完全為房屋持有者所有，土地的國家所有權其實早就成了一種名義所有權或虛擬產權。因為中國房屋持有者已經把房屋相關的所有的權益都歸屬在個人名義下。對此，中國的《物權法》在法律上給予房屋土地使用人完整財產權利。所以，按該教授「財產歸誰，誰來交房地產稅」的邏輯，那麼房屋持有者已經獲得房屋實質性全部財產權能，房地產稅當然徵收，也要由房屋持有者交了。



更為重要的是房地產稅是一種財產稅，它是現代國家賦稅結構中的三大支柱(還有消費稅、所得稅)之一。開徵房地產稅的目的及功能主要在於：一是可以矯正現行所得稅的某些缺陷，堵塞逃稅的漏洞。二是發揮量能課稅的原則，促進社會所得的公平分配。三是徵收財產稅也是與誰收益誰付費的課稅原則或市場法則相一致的。四是隨着人口增加和經濟發展，國人所擁有的財產會不斷增加，個人財產徵收可以提供政府豐富和穩定的財政收入。如果不徵收房地產稅，這會讓持有住房多者財富愈來愈多，整個社會的財富分配愈來愈不公。所以，徵收房地產稅是與土地制度關係不大。



所以，該教授的言論除了搗漿糊之外，既沒有經濟學上的邏輯，也沒有市場的邏輯，完全是站在少數人的利益角度詭辯。因為，就目前的房地產市場態勢來看，絕大多數有價值的住房是在權貴者手上，在少數所謂的社會精英手上。在這種情況下，他們當然是不願意徵收房地產稅。



特別是，當政府制訂的一套公平公正的房地產稅收制度時(但不一定)，這種稅收制度肯定對房地產市場的價格造成較大影響，讓整個中國的房地產市場價格回歸理性。對此，這些權貴及社會精英是不願意看到，這就是他們反對徵收房地產稅根本所在，也是中國房地產稅立法會吵翻天的根本所在。



當代內地著名經濟學者，有「房地產平民代言人」的稱號 易憲容

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